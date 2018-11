ECB forventer Italien vil rette sig efter EU og nå budgetaftale

Den Europæiske Centralbank, ECB, forventer, at Italien vil rette sig efter EU's regler og nå en aftale med EU-Kommissionen om landets budget for 2019.Det siger centralbankens vicepræsident, spanske Luis de Guindos, torsdag på et pressemøde ifølge nyhedsbureauet Reuters. "Hvis du begynder at indføre en ekspansiv finanspolitik, begynder markederne at straffe de italienske statsobligationer. Hvad du vinder på den ekspansive finanspolitik, kan gå tabt i finansieringen," siger Luis de Guindos.I slutningen af oktober fik Italien - som det første land nogensinde - afvist sit budgetforslag for 2019 af EU på grund af et for stort offentligt underskud.Det andet budgetforslag fra støvlelandet, der kom i midten af november, indeholdt kun små ændringer og blev også afvist. EU varslede derfor en sag mod landet.Siden er Italien blødt en smule op, men Valdis Dombrovskis, næstformand i EU-Kommissionen, sagde torsdag, at der skal mere end små justeringer til, før budgetforslaget bliver godkendt./ritzau/FINANS