Oliepriserne falder fredag til det laveste niveau i mere end et år efter store fald gennem de seneste uger.



Siden starten af oktober er prisen på en tønde olie faldet over 30 pct, så den fredag koster 59 dollar.



Det store fald hænger sammen med, at de seneste nøgletal for verdensøkonomien har været lidt svage.



En økonomi i lavere gear har nemlig ikke brug for helt så meget olie, forklarer Jens Nærvig Pedersen, der er senioranalytiker i Danske Bank.



"Oliemarkedet er blevet vendt på hovedet. Vi er gået fra en situation, hvor der var bekymring for, at der var for lidt olie på markedet, til at der nu er for meget olie på markedet. Olien spiller en så væsentlig rolle i verdensøkonomien, så når vækstbilledet ser lidt svagere ud, så kan der være bekymring for, at vi kommer til at handle mindre med hinanden, køre mindre i bil og rejse mindre," siger Jens Nærvig Pedersen.



Det seneste fald i olieprisen skal dog også ses i lyset af, at prisen var steget en del frem til starten af oktober, før USA indførte sanktioner mod Iran, der er en stor producent af olie.



Sanktionerne ville betyde, at Iran ikke kunne sælge olie, og dermed ville der være mindre olie på verdensmarkedet.



USA's præsident, Donald Trump, valgte dog at undtage otte lande fra sanktionerne, og de har dermed kunnet fortsætte med at købe olie af Iran.



Dermed er mængden af olie på verdensmarkedet større, end det var forventet blandt oliehandlerne.



De lavere oliepriser rammer først og fremmest de store olielande på pengepungen, mens bilejerne får lidt mere for pengene, når de tanker deres køretøj.



"Så længe økonomien fortsat udvikler sig godt, så vinder forbrugerne, mens olieproducenterne i Mellemøsten, Rusland og Norge tjener lidt færre penge på at sælge olie," siger Jens Nærvig Pedersen.



/ritzau/