Salget af eksisterende boliger i USA udviklede sig stærkere end ventet i oktober, da der blev solgt 5,22 mio. boliger ifølge sæsonjusterede, annualiserede tal fra den amerikanske ejendomsmæglerforening.



Det var samtidig en stigning på 1,4 pct. i forhold til måneden før.



Ifølge Bloomberg News var der ventet et salg på 5,20 mio. boliger, svarende til en stigning på 1,0 pct. på månedsbasis.



Tallet er dog kendt for at være meget volatilt og kan svinge uventet fra måned til måned.