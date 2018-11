Italiens Statistik nedskriver vækstprognose for 2018

Den italienske økonomi vil i år have en vækst på 1,1 procent og i 2019 en vækst på 1,3 procent. Det siger Italiens Statistik, Istat, i en prognose onsdag.Prognosen nedjusterer en tidligere prognose fra maj, som havde forudsagt en vækst på 1,4 procent i 2018.Prognoserne er mindre optimistiske end landets højreorienterede og EU-skeptiske regering, som er en koalition mellem Femstjernebevægelsen og Lega Nord. Regeringen mener, at øgede offentlige udgifter vil få væksten til at stige og dermed samlet være positiv for landets økonomi.Det italienske statistikbureaus nye prognose kommer på et tidspunkt, hvor den italienske regering og EU strides om underskuddet på Italiens nationale budget.Væksten bliver ifølge EU-Kommissionens tal mindre, og underskuddet bliver større, end Italien har vurderet.Regnemaskinen i Rom trænger til et eftersyn, hvis man skal tro Europa-Kommissionens seneste prognose for økonomien i EU's medlemslande.Det er sandsynligt, at EU-Kommissionen onsdag vil tage de første disciplinære skridt med bøder og straffeprocedurer over for Italien, fordi landet øger landets underskud og bryder EU's budgetregler. Politiske iagttagere kalder situationen meget kritisk, fordi den italienske regerings kurs har stor opbakning blandt de italienske vælgere.Striden om det italienske budget kan dermed blive voldsomt optrappet i de kommende uger, hvis regeringen i Rom som ventet sætter hælene i og ignorerer EU's advarsler.I henhold til de fælles budgetregler i EU må underskuddet på et nationalt budget ikke overstige tre procent./ritzau/Reuters