Italien: Vicepremierminister måske åben for revision af budgetforslag

Den italienske vicepremierminister, Matteo Salvini, er måske åben over for at revidere det italienske budgetforlag, som er blevet kritiseret af EU.Det skriver Bloomberg News med henvisning til den italienske avis La Stampa. Det afvises dog af partiet. Over for Bloomberg News benægter officielle - men unavngivne - repræsentanter fra Salvinis parti, Lega Nord, at Italien er klar til at ændre i budgetforslaget.Senere onsdag vil EU-Kommissionen tage de første skridt mod at give Italien en bøde, hvis budgetplanerne ikke revideres.Rygtet om en lille åbning i støvlelandet har sendt renten på den toneangivende italienske statsobligation ned med omkring 4 basispoint til 3,55 pct. onsdag middag./ritzau/FINANS