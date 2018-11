ECB-chef venter fortsat vækst trods risici fra protektionisme

Selv om den økonomiske vækst i eurozonen endte på et lavt niveau i tredje kvartal, er det ikke noget, der får hånden til at ryste hos chefen for Den Europæiske Centralbank, Mario Draghi.



I en tale i centralbankens hovedkvarter i Frankfurt siger han fredag, at der har været tale om en midlertidigt svag periode, og at væksten nok skal komme op i omdrejninger igen og fortsætte i fremtiden - også selv om der er risici fra protektionisme, som skal håndteres "meget omhyggeligt".



- Vi bliver nødt til at holde godt øje med de her handelsrisici over de næste måneder. Uanset det synes vi stadig, at de overordnede risici for vækstudsigterne ser ud til at være bredt balancerede, lyder det fra Mario Draghi.

Onsdag viste tal fra Eurostat, at den økonomiske vækst i eurozonen var på 0,2 pct. i tredje kvartal i forhold til kvartalet før. Det var som ventet blandt økonomerne ifølge Bloomberg News og samtidig den svageste vækst i mere end fire år.



- Eurozonens økonomi har nu vækstet i fem år, og vi forventer, at væksten vil fortsætte i de kommende år, siger Mario Draghi i sin tale fredag.

Centralbanken - også kendt som ECB - holder 13. december årets sidste rentemøde. Her vil der være særlig interesse for, om banken beslutter, at programmet med opkøb af statsobligationer skal slutte efter planen, hvilket vil være et væsentligt skridt i retning af en normalisering af pengepolitikken.



Gennem flere år har ECB opkøbt statsobligationer for mange milliarder i et forsøg på at sparke mere gang i eurozonens økonomi, der fik et slag over nakken på grund af finanskrisen for omkring ti år siden.



/ritzau/FINANS