Relateret indhold Artikler

Mens trusler om mere amerikansk told mod EU fortsat hænger i luften, er ministre fra EU-landene tirsdag samlet til handelsmøde i Bruxelles for at forhindre det.



EU skal forsøge snarest at få gang i forhandlinger med USA om en afgrænset aftale, påpeger flere EU-lande og EU-Kommissionen.



- Det er vigtigt, at det er en simpel aftale, der kan afsluttes inden for en kort tidshorisont, siger økonomiminister Margarete Schramböck fra Østrig, som har EU-formandskabet.



Schramböck konstaterer, at USA de seneste uger ikke har talt om told. Men tavsheden fra Det Hvide Hus må ikke opfattes som sikkerhed for, at disse toldinitiativer ikke pludselig kan komme fra USA's præsident, Donald Trump.



- Derfor er det vigtigt, at vi skynder os med processen, siger hun.



Før forhandlingerne kan indledes, må landene give EU-Kommissionen et mandat til at forhandle med USA. Det er håbet, at det kan være på plads, så EU-Kommissionen kan komme i gang tidligt næste år.



EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, rejser i næste uge til USA for at mødes med USA's handelsrepræsentant, Robert Lighthizer.



Mødet følger den proces, der blev sat i gang, da kommissionsformand Jean-Claude Juncker mødtes med Trump i Washington.



Malmström mener, at man i EU-kredsen relativt hurtigt kan nå til enighed om en afgrænsning af, hvad man skal forhandle med USA om.



Blandt EU-landene lurer en frygt for, at USA vil kræve, at aftalen kommer til at omfatte landbrug. Det vil en række lande med Frankrig i spidsen ikke acceptere.



- Vi har været helt tydelige over for Trump om, at vi ikke vil forhandle landbrug. Vi har sagt, at vi er klar til at udforske muligheden for en mere begrænset handelsaftale, der fokuserer på industrivarer, siger Malmström.



Frygten for told på biler og bildele er særligt stor fra tysk og svensk side.



Det amerikanske handelsministerium skal senest i februar 2019 svare på, om import af biler og bildele er en trussel mod amerikansk sikkerhed.



Argumentet om sikkerhed blev også brugt af Trump, da han indførte told på stål og aluminium.



Den danske udenrigsminister tolker den seneste tids ro omkring toldtruslerne som et godt tegn.



- Vi ser positivt på, at der er lidt bevægelse på nogle områder, og det skal vi have mere af. Det er vigtigt, at vi har gode relationer til USA, og at den optrapning, der var lagt op til, er skudt lidt ud, siger Anders Samuelsen.



/ritzau/