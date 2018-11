EU: Storbritanniens vækst blandt Europas dårligste næste år

Relateret indhold Artikler

EU-Kommissionen vurderer - med udgangspunkt i et ikke-hårdt brexit - at Storbritanniens økonomiske vækst næste år vil danne bagtrop i Europa sammen med Italien for senere at falde yderligere.



Det skriver The Guardian.



Det britiske privatforbrug vurderes af EU-Kommissionen til fortsat at ligge svagt, som det har gjort siden efter brexit-valget i juni 2016. Dertil ventes det, at forretningsinvesteringer og efterspørgslen på britiske varer vil falde. Den britiske BNP-vækst forventes at stige med 1,2 pct. i både 2019 og 2020.



Storbritannien er - foruden brexit-forhandlingerne med EU - ligesom resten af Europa og Kina påvirket af den igangværende handelskrig med USA, der har skåret i efterspørgslen på industrivarer og hæmmet forretningsinvesteringer.



Ifølge Den Internationale Valutafond (IMF) vil den europæiske økonomi opleve modstand i løbet af de næste år, selv hvis EU og den britiske regering når til enighed om en brexit-aftale.



- "No deal"-brexit kan føre til både handels- og ikke-handelsbarrierer mellem Storbritannien og resten af EU med negative konsekvenser for væksten, siger IMF ifølge The Guardian.



På trods af Europa-Kommissionens dystre forventninger til den britiske økonomi har Storbritanniens væksttal over de seneste kvartaler præsteret bedre end hos andre EU-lande.



/ritzau/FINANS