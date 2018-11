Danske Bank: USA's centralbank fast besluttet på at nå 3,00 pct

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske centralbank, Federal Reserve, er fast besluttet på at nå en rente på 3,00 pct. ved midten af næste år.



Det konkluderer Danske Banks senioranalytiker Mikael Olai Milhøj efter torsdagens rentemelding fra centralbanken, som fastholdt sin toneangivende rente i intervallet 2,00 til 2,25 pct.



- Den amerikanske centralbank virker fast besluttet på, at den gerne vil have renten op på 3,00 pct., som er det niveau, hvor den mener, at pengepolitikken hverken virker stimulerende eller opbremsende på økonomien, hedder det i en kommentar fra Mikael Olai Milhøj.



Ifølge seniorstrategen vil det ske i form af renteforhøjelser til december, til marts næste år og endelig igen i juni 2019.



Baggrunden for, at centralbanken holder fast i rentebanen med de "gradvise" forhøjelser er, påpeges det fra Danske Bank, en stærk økonomisk vækst, positive forventninger hos både forbrugere og erhvervslivet, en lav ledighed, lønvækst og en inflation omkring bankens eget mål på 2,0 pct. om året.



- Når Trump samtidig fører ekspansiv finanspolitik i form af skattelettelser og øgede offentlige udgifter, så mener den amerikanske centralbank, at det er en god ide ikke selv længere at føre ekspansiv pengepolitik.



Danske Bank regner desuden med endnu en renteforhøjelse i andet halvår af 2019.



/ritzau/FINANS