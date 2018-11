Valuta: Pund styrket i november - brexit-aftale vil løfte markant

Det britiske pund har haft en god start på november. Valutaen er styrket fra et niveau omkring 1,2700 dollar for et pund til omkring 1,3100 siden slutningen af oktober. Rygter om en brexit-aftale er baggrunden for styrkelsen, men falder en endelig aftale på plads, er der plads til en markant styrkelse - i det rette scenarie er der enkelte analytikere, der venter en styrkelse helt op 1,5000 dollar for et pund eller endda mere.



Det, som brexit-afstemningen tog fra pundet, kan komme igen, hvis det bliver en god skilsmisse. Før afstemningen i juni 2016 skulle der omkring 1,4800 dollar til at købe et pund.



Aberdeen Standard Investments vurderer, at pundet kan klatre op til 1,5000 dollar tre måneder efter en skilsmisseaftale. Dermed indikeres en stigning på omkring 15 pct. fra det nuværende niveau. En bevægelse på så kort tid er kun set to gange i de sidste 50 år - fra finanskrisen i 2018 og tilbage under børskrakket i 1987, skriver Bloomberg.



Aberdeen forklarer stigningen i november på omkring 3 pct. alene på tegn om en aftale mellem EU og Storbritannien.



"En aftale vil betyde, at Storbritannien over de følgende to år vil kunne handle under EU-lignende betingelser," vurderer porteføljemanager i Aberdeen James Athey over for Bloomberg. Det vil ifølge ham danne baggrund for en styrkelse af pundet.



Stephen Jen, der er chef for den London-baserede hedgefond Eurizon SLJ Capital, ser en stigning til 1,55 dollar på en brexitaftale.



Euro koster torsdag eftermiddag 1,1420 dollar mod 1,1469 dollar onsdag eftermiddag, og dollar koster samtidig 113,66 yen mod 113,35 yen onsdag ved dansk lukketid.



/ritzau/FINANS