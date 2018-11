Øget amerikansk olieproduktion opvejer bekymringer om Opec-planer

Oliepriserne er stabile torsdag og fastholder dermed det laveste niveau siden marts. En stigning i amerikanske olielagre opvejer bekymringer for Opec's planer om at skure ned for produktionen.



USA har opnået en rekordstor olieproduktion, der steg til 11,6 mio. tønder om dagen i sidste uge, viser data fra EIA onsdag.



Det er en tredobling siden det amerikanske lavpunkt for ti år siden og en 22,2 pct. stigning i år. Samtidig betyder stigningen, at USA nu kan kalde sig verdens største råolieproducent.



Produktionen er samtidig steget i Rusland, Saudi-Arabien, Irak og Brasilien, hvilket opvejer bekymringer om, hvorvidt Opec vil lægge en dæmper på udbuddet i 2019.



Opec's overvejelser kommer bare få måneder, efter at organisationen på trods af en sommer med stigende priser og politisk pres fra præsident Donald Trump skruede op for oliehanerne.



En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 72,02 dollar mod 71,43 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 61,72 dollar mod 61,23 dollar onsdag eftermiddag.



Torsdag morgen koster en troy ounce guld 1223,60 dollar mod 1228,03 dollar onsdag eftermiddag.



På markedet for industrimetaller koster et ton kobber torsdag morgen 6147 dollar mod 6155 dollar onsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS