Nationalbanken: Valutareserven bakkede marginalt i oktober

Valutareserven i Nationalbanken faldt marginalt i oktober med 0,3 mia. kr. til 467,6 mia. kr., meddeler Nationalbanken.



Udviklingen afspejler, at Nationalbanken i perioden netto har solgt valuta for 261 mio. kr., og at staten netto har optaget lån i udlandet for 38 mio. kr.



Cheføkonom i Danske Bank Las Olsen noterer sig, at kronen ellers har været under pres på det seneste, men Nationalbanken havde heller ikke i oktober behov for at holde kronekursen stabil over for euro. Han peger på, at når der ikke er behov for at blande sig, er der slet ikke behov for at ændre renten.



- Sådan regner vi med, at det vil blive ved med at være, indtil Den Europæiske Centralbank ændrer sin rente, hvilket ifølge banken selv tidligst kommer til at ske efter sommeren 2019.



- Så der er altså udsigt til lave renter meget længe endnu, i hvert fald når vi snakker om de korte renter, skriver Las Olsen i en kommentar.



Nationalbanken intervenerede ikke valutamarkedet i oktober. Sidste gang, banken gjorde det, var i marts 2017 med køb af valuta for 5,6 mia. kr.



/ritzau/FINANS