Obligationer: Renten til vejrs inden vigtige USA-tal

På tværs af de europæiske finansmarkeder er der fredag rentestigninger at finde for de toneangivende tiårige statsobligationer.



I Danmark øges renten med 2 basispoint fra niveauet ved 17-tiden torsdag, hvilket stort set er på linje med udviklingen i Frankrig og Tyskland. I Italien sendes renten omvendt ned med 3 basispoint fra børsåbning.



Stemningen har fredag været god de på asiatiske markeder, efter at en telefonsamtale mellem den amerikanske præsident, Donald Trump, og Kinas ditto, Xi Jinping, har løsnet op for handelsspændingerne landene imellem.



Ifølge Bloomberg News er embedsmænd fra Det Hvide Hus således blevet sat i sving med at udforme et udkast til en handelsaftale, som ventes at kunne blive indgået ved G20-topmødet i slutningen af november.



Oversøiske økonomisk data ventes fredag at tage handlernes fokus. Klokken 13.30 dansk tid præsenteres der oktobertal for jobskabelsen i USA uden for landbruget samt tal for lønstigninger.



Der ventes ifølge estimater indsamlet af Bloomberg News at være skabt 200.000 nye jobs i oktober. Måneden forinden var tallet 134.000.



- Afgørende vil dog også blive udviklingen i den amerikanske lønvækst i dag. Vi venter, at lønvæksten tiltager fra 2,8 pct. i september til 3,2 pct. i oktober. Det er en spids højere end det forventede, og derfor kan renterne blive løftet yderligere, hvis vi får ret, skrev makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel fra Sydbank i en kommentar inden markedets åbning.



Det er lidt mere, end hvad økonomer adspurgt af Bloomberg News venter. Her peger estimatet på en stigning på 3,1 pct.



/ritzau/FINANS