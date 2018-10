Italiens kreditudsigter sat ned til "negative"

Italien undgik fredag at opleve sin anden sænkning af landets langsigtede kreditvurdering på en uge, da kreditvurderingsbureauet Standard & Poor's i første omgang nøjedes med at sænke udsigterne for vurderingen til "negative" fra "stabile", men fastholde selve vurderingen "BBB", som er to niveauer over junk-status.



Det skriver Bloomberg News.



Selv om vurderingen altså ikke sænkes i denne omgang, så er Italien dog ganske tæt på, at det kan ske med de "negative" udsigter.



"Efter vores opfattelse, ved at presse den private sektor ud, risikerer regeringens økonomiske og budgetmæssige plan at svække Italiens økonomiske vækstpræstationer," hedder det i en kommentar fra Standard & Poor's.



"Planen udgør en vending i Italiens tidligere vedvarende finansielle konsolidering og omgør delvist den tidligere pensionsreform."



Sidste fredag blev Italiens langsigtede kreditvurdering sænket hos det amerikanske kreditvurderingsbureau Moody's fra "Baa2" til "Baa3", hvilket er det laveste niveau, man kan have og fortsat ligge i "investment grade" - og altså ikke i såkaldt "junk"-kategorien. Vurderingen fra Moody's har "stabile udsigter".



Moody's begrundede sin nedjustering af kreditværdigheden for Italien med landets nye regerings planer om en væsentlig mere ekspansiv finanspolitik og planer om væsentligt højere statsunderskud de kommende tre år.



"Regeringens økonomiske planer - selv om de støtter væksten på kort sigt - udgør ikke et sammenhængende reformprogram, som vil løfte Italiens middelmådige vækstpræstationer på vedvarende vis," skrev Moody's i sin analyse.



Italiens regering har fremlagt et statsbudget for 2019 med et underskud på 2,4 pct. Det er over det tilladte niveau i ØMU'en, og derfor har EU-Kommissionen afvist det.



/ritzau/FINANS