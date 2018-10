Fed-chef Clarida holder fast i gradvise renteforhøjelser

Den nye næstformand for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, Richard Clarida, gentog torsdag bankens linje om, at fortsatte gradvise renteforhøjelser er passende, og han vil kun justere på vejen frem på baggrund af den økonomiske udvikling.



Det skriver Bloomberg News.



Clarida pegede i forbindelse med en tale i Washington samtidig på, at den amerikanske pengepolitik stadig er lempelig, ligesom han ser rum i den "meget, meget solide" økonomi til, at arbejdsmarkedet kan styrkes yderligere uden inflationspres, og lønvæksten er på linje med udviklingen i produktiviteten i USA.



"Alarmerne ringer ikke" på arbejdsmarkedet.



Endelig afviste Richard Clarida, at Federal Reserve vil lade sig påvirke af politisk pres udefra. USA's præsident, Donald Trump, har ellers igen og igen kritiseret centralbanken for at hæve renten og dermed modvirker Trump-regeringens finanspolitiske stimuli, herunder sidste års skattereform, der sender 1500 mia. dollar tilbage til skatteyderne over de kommende ti år.



- Vi har et meget klart mandat. Vort job er at understøtte en meget robust og sund økonomi. Fed er og vil fortsat være transparent og ansvarlig, sagde Clarida.



Federal Reserve omtales ofte som "Fed".



