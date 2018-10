Draghi holder fast i planen trods svagere nøgletal end ventet

Den Europæiske Centralbank (ECB) ændrer ikke i sine planer, trods at der har været dårlige nøgletal på det seneste.



Det siger centralbankchef Mario Draghi på et pressemøde torsdag oven på ECB's seneste rentemøde. Her fastholdt eurozonens centralbank som ventet renterne og planerne om at afslutte sit tilbagekøbsprogram i år.



- De indkommende informationer, selv om de er noget svagere end forventet, stemmer fortsat overens med en bred vækst i eurozonens økonomi og gradvist stigende inflation, siger Mario Draghi.



Med til at give de dårlige nøgletal - som for eksempel onsdagens dårlige PMI-indeks - er pres på den tyske bilsektor samt uro omkring brexit-forhandlingerne og Italiens statsbudget, nævner Mario Draghi på pressemødet.



Der er dog blot tale om lidt svagere momentum, og ikke en decideret økonomisk nedgang, da nøgletallene fortsat ligger over det historiske gennemsnit, mener ECB-chefen.



Centralbankchefen gentog dog også, at der fortsat er brug for en lempelig pengepolitik for at få løftet inflationen op til ECB's mål om "tæt på" 2 pct. fra i underkanten af 1 pct. i øjeblikket.



Men alt i alt er der ingen ændringer til det overordnede scenarie og ingen grund til at tvivle på, at inflationen gradvist vil stige. Det underbygger han blandt andet med stigende lønniveauer, som vil give større efterspørgsel og dermed højere priser.



Euro startede med at blive styrket en anelse under Mario Draghis pressemøde, men kort efter er den faldet til en kurs på 1,1390 dollar mod omkring 1,1410 dollar før mødet. Det handler dog mere om styrke i dollaren end en konsekvens af ECB-mødet, skriver Bloomberg News med henvisning til tilsvarende fald i guldprisen og det britiske pund.



/ritzau/FINANS