ECB holder som ventet fast i renterne og plan for tilbagekøbsprogram

Den Europæiske Centralbank (ECB) fastholder som ventet renten i forbindelse med sit pengepolitiske møde torsdag.



Indskudsrenten er dermed fortsat minus 0,40 pct. Samtlige 46 økonomer, som Bloomberg News har estimater fra, havde forudset beslutningen.



Banken tror, at renten vil være på samme niveau indtil som minimum sommeren 2019.



ECB fastholder i samme ombæring også sin toneangivende udlånsrente - refi-renten - på 0,00 pct., og holder fast i, at renten forbliver på det nuværende lave niveau som minimum til sommerens udløb 2019.



Heller ikke planerne om at afslutte tilbagekøbsprogrammet med udgangen af december er ændret i banken.



Tilbagekøbet vil som tidligere annonceret udgøre 15 mia. euro om måneden i årets resterende tre måneder.



/ritzau/FINANS