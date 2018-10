Trump fortryder "måske" valget af centralbankchef - citat

Den amerikanske præsident, Donald Trump, mener, at det er for tidligt at sige, men "måske" fortryder han, at han tidligere i år udpegede Jerome Powell til formand for USA's centralbank, Federal Reserve.



Det siger han onsdag i et interview med The Wall Street Journal.



- Hver gang vi gør noget fantastisk, så hæver han renterne, siger Donald Trump om centralbankchefen.



Præsidenten lader samtidig forstå, at det i hans øjne næsten ser ud som om, at Jerome Powell "er glad", når han hæver renterne.



Ifølge The Wall Street Journal anerkender Donald Trump, at centralbanken er uafhængig og kan bestemme pengepolitikken på egen hånd uden indblanding, men samtidig lader præsidenten forstå, at han ganske bevidst sender et signal til Federal Reserve om, at han ønsker lavere renter.



Centralbank den største risiko



Donald Trump peger i interviewet samtidig på, at han ser centralbankens rentepolitik som den største risiko mod økonomien i USA.



- For mig er Fed den største risiko, fordi jeg mener, at renterne hæves for hurtigt, vurderer præsidenten, som peger på, at de højere renter øger gældsbyrden, og at han ville foretrække lavere renter, så pengene kan bruges på at nedbringe gælden.



"Fed" er en ofte anvendt forkortelse for "Federal Reserve".



På spørgsmålet om, hvad der skulle til, før præsident Trump ville fjerne Jerome Powell fra posten som formand for banken, lyder svaret:



- Det ved jeg ikke. Jeg siger bare dette: Jeg er meget utilfreds med Fed, fordi Obama havde nulrenter.



Den toneangivende amerikanske rente blev senest i september løftet til intervallet 2,00 til 2,25 pct. Det var tredje gang i år, at renten blev hævet, og centralbanken signalerede samtidig en renteforhøjelse mere til december samt yderligere tre i 2019.



Seks rentestigninger



Centralbanken har løftet sin rente seks gange i alt, siden Donald Trump indtrådte i præsidentembedet i januar 2017, og tre gange siden Powell, der var Trumps egen kandidat, i februar tiltrådte chefposten.



Forhøjelsen i september var samtidig ottende gang, at renten blev løftet, siden Federal Reserve startede sin igangværende stramningscyklus i december 2015.



Donald Trump har flere gange tidligere været kritisk over for centralbankens renteforhøjelser, som, han mener, modvirker hans regerings politik, herunder sidste års store skattereform, der over ti år sender 1500 mia. dollar retur til skatteyderne i form af skattelettelser.



Tidligere i oktober kaldte Trump også de fortsatte renteforhøjelser for vanvittige. Han mente, at centralbanken var "loco", som han betegnede det.



- Jeg synes, at Fed har begået en fejl. Det er alt for stramt. Jeg synes, at Fed er vanvittig, sagde Donald Trump til journalister for et par uger siden, da aktiemarkederne faldt kraftigt.



I midten af august i forbindelse med et republikansk støttearrangement fortalte Donald Trump også, at han havde forventet, at han havde udnævnt en "cheap-money" formand for Federal Reserve, altså en, der ville holde renterne nede og dermed gøre det billigere at låne, skrev Bloomberg News.



I juli kritiserede Trump også Jerome Powell for at hæve renten i et interview på tv-stationen CNBC.



- Jeg er ikke henrykt. For vi går op, og hver gang du går op, vil de hæve renterne igen. Jeg er ikke glad for det. Men på samme tid lader jeg dem gøre, hvad de føler er bedst.



- Jeg kan ikke lide at gøre alt dette arbejde for økonomien, og så se renterne blive hævet, sagde Trump.



Jerome Powell er udpeget til en fireårig embedsperiode.



