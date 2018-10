Fed-chef har øje på risiko for overophedning

Hvis den amerikanske økonomi overopheder, så kan det udløse en recession, og det vil ramme de amerikanere med de laveste indkomster.



Sådan lyder meldingen fra Raphael Bostic, som er chef for den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, afdeling i Atlanta, skriver Bloomberg.



"Vi bør værne imod, at økonomien glider for langt ind i de her højtryksperioder, som i sidste ende påfører tunge omkostninger på mange mennesker på tværs af økonomien. At sikre en forlænget periode med lav - og bæredygtig - arbejdsløshed er en langt mere gavnlig tilgang," sagde Raphael Bostic tirsdag i en tale i Baton Rouge i Louisiana



Han pegede samtidig på, at man stadig er "nogle få" renteforhøjelser fra neutral.



"Med mindre data taler mig fra det, så anser jeg en fortsat gradvis fjernelse af den lempelige pengepolitik som passende, indtil vi kommer til en neutral rente."



Den toneangivende amerikanske rente blev senest i september løftet til intervallet 2,00 til 2,25 pct., og ved samme møde kom det frem, at centralbankens chefer i snit ser 3,00 pct. som en neutral rente. I juni mente man, at den lå ved 2,90 pct.



Det var tredje gang i år, at renten i september blev hævet, og centralbanken signalerede samtidig en renteforhøjelse mere til december samt yderligere tre i 2019.



Centralbanken har løftet sin rente seks gange i alt, siden Donald Trump indtrådte i præsidentembedet i januar 2017. Forhøjelsen i september var samtidig ottende gang, at den renten blev løftet, siden Federal Reserve startede sin igangværende stramningscyklus i december 2015.



Raphael Bostic er i 2018 medlem af Federal Reserves styrekomite, Federal Open Market Committee (FOMC).



/ritzau/FINANS