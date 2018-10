Italien afviser at ændre på budgetforslag trods EU-kritik

Den italienske regerings budgetplan for 2019, som indeholder et budgetunderskud på 2,4 pct. af bruttonationalproduktet (BNP), står fast.Det skriver finansminister Giovanni Tria i et brev til EU-Kommissionen, efter at budgetudkastet fra sidste uge blev mødt med kritik.Underskuddet er større end kravet om maksimalt 2,0 pct. i EU's finanspagt, og i slutningen af sidste uge bad EU-kommissærerne Valdis Dombrovskis og Pierre Moscovici den italienske regering om ændringer senest mandag. Men selv om budgetforslaget ikke lever op til kravene, har italienerne tænkt sig at stå ved det, skriver Giovanni Tria i et brev ifølge Reuters og Bloomberg.- Budgettet var en svær, men nødvendig beslutning, truffet i lyset af Italiens problemer med at nå op til et BNP-niveau fra før krisen, og de desperate økonomiske forhold, som de hårdest ramte borgere lever med, skriver ministeren ifølge Reuters.Italien har i forvejen en meget høj statsgæld, og derfor frygter man, at et budget for 2019 med voksende underskud kan underminere markedets tillid til Italien og til euroen.Men Giovanni Tria mener ikke, at den finansielle stabilitet i Italien - eller resten af EU - er truet af underskudsplanerne.EU-Kommissionen planlægger nu næste skridt i striden, rapporterer Reuters.Italiens tiårige obligationsrente, der stiger i takt med uroen om landets økonomi, ligger mandag ved 13-tiden i 3,41 pct., hvilket er godt 15 basispoint under niveauet fra fredag eftermiddag. Den var dog nede at vende i 3,30 pct. mandag morgen./ritzau/FINANS