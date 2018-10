Fed-chef tror USA' økonomi vil fortsætte frem

Chefen for den amerikanske centralbanks, Federal Reserves, afdeling i Atlanta, Raphael Bostic, vurderer, at den amerikanske økonomi fortsat er på sporet, og at der er tegn på, at det kan den fortsætte med at være.



Det skriver Bloomberg News.



Bemærkningerne fra Bostic faldt i forbindelse med en tale i Macon i delstaten Georgia. Her gav han sit syn på, at økonomien, som i hans øjne bevæger sig fremad", mens inflationen ligger omkring bankens mål på 2 pct. om året, og arbejdsløsheden er "ekstremt lav" i historisk perspektiv.



Den amerikanske økonomi voksede i andet kvartal med 4,2 pct., mens arbejdsløsheden senest blev registreret på 3,9 pct.



Bostic stillede samtidig sig selv spørgsmålet, om hvorvidt økonomiens fremdrift kan fortsætte.



"Alle de svar, jeg kan se, antyder, at det er "ja"".



Federal Reserve har i sine rentemeddelelser og på sine møder diskuteret, hvorvidt handelskrigen vil kunne påvirke økonomien, men Raphael Bostic tog fredag et andet geopolitisk risikofyldt emne op. Spændingerne mellem USA og Saudi-Arabien, som er opstået på baggrund af det formodede drab på en saudisk journalist på landets konsulat i Tyrkiet.



Ifølge Bostic kan den situation i værste fald udvikle sig til sanktioner og påvirke olieprisen.