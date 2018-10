EU kalder Italiens budgetafvigelse for "betydelig" og "uden præcedens"

Den italienske regerings budgetplan for 2019, som indeholder et budgetunderskud på 2,4 pct., hvilket er over ØMU'ens krav om 2,0 pct., får torsdag hårde ord med fra EU-Kommissionen, hvor kommissærerne Valdis Dombrovskis og Pierre Moscovici har skrevet til den italienske regering og bedt om ændringer senest den 22. oktober.



Det rapporterer Bloomberg News.



"Vi skriver for at konsultere omkring årsagerne til, at Italien planlægger en åbenlys betydelig afvigelse fra anbefalingerne vedtaget af Rådet under stabilitets og vækstpagten," har de to EU-kommissærer skrevet i et brev til den italienske regering.



Moscovici er EU's budgetkommissær, mens Dombrovskis har ansvaret for euroen og økonomisk stabilitet.



De to kommissærer fremhæver, at både planerne om det øgede offentlige forbrug samt afvigelsens størrelse er "uden præcedens".



Brevet blev torsdag overrakt til den italienske finansminister, Giovanni Tria, og det er det første officielle skridt i en proces, som kan medføre, at EU-Kommissionen giver en "negativ udtalelse" og derved afviser budgettet.



Italien har i forvejen en meget høj statsgæld, og derfor frygter man, at et budget for 2019 med voksende underskud kan underminere markedets tillid til Italien og til euroen.



Torsdag øgedes spreadet mellem klassens dengse, de tyske statsobligationer, og de italienske til det højeste niveau siden 2013, da renten på italienske statsobligationer med ti års løbetid ligger 327 basispoint over renten på den tilsvarende tyske obligation, skriver Bloomberg News.