WTO advarer: Global handelskrise kan koste millioner af job

Forsætter stridighederne på det globale handelsmarked, vil det resultere i en global handelskrise, der kan koste millioner af mennesker jobbet.



Sådan lyder advarslen fra Verdenshandelsorganisationen (WTO) onsdag, skriver nyhedsbureauet AFP.



"En global handelskrise vil få enorme konsekvenser for ansatte og virksomheder verden over, som skal tilpasse sig en ny virkelighed," siger WTO's direktør, Roberto Azevedo.



"Potentielt kan millioner af job være i fare, mens virksomheder skal kigge efter nye produkter og markeder."



Krisen skyldes tiltagende handelsuro forskellige steder i verden, men især handelsstriden mellem USA og Kina.



USA og Kina har bekriget hinanden på handel gennem det meste af 2018.



Den amerikanske præsident, Donald Trump, er utilfreds med, at USA har et stort handelsunderskud over for Kina. Det vil sige, at landet importerer markant flere varer, end der bliver sendt den anden vej.



I 2017 importerede USA varer fra Kina for 505 milliarder dollar og eksporterede samtidig for blot omkring 130 milliarder dollar, hvilket gav landet et handelsunderskud på 375 milliarder dollar over for Kina.



Trump har indtil videre indført told på varer fra Kina for 250 milliarder dollar. Men Trump har også angrebet EU, og ifølge Roberto Azevedo ser det ikke ud til, at striden vil slutte foreløbig.



Det er dog altafgørende, at der findes en holdbar løsning snart, vurderer direktøren.



/ritzau/