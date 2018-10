Valuta: Små bevægelser forud for topmøde og amerikansk rentereferat

Det er ikke de helt store udsving, som præger de globale valutamarkeder onsdag ved middagstid, hvor investorerne særligt ser frem mod aftenens topmøde om skilsmissen mellem EU og Storbritannien og referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank.



Risikolysten var stor tirsdag, hvor både de store amerikanske og europæiske aktieindeks tog et hop, efter at markedet den seneste tid har været turbulent. Bevægelserne var dog knap så store på valutamarkedet.



"Dollar har en stor del af dette år været stærkt korreleret med risikoappetitten, men de seneste få dage har vi set, at den korrelation er aftaget en smule, hvilket antyder, at markedet har brug for flere stærke økonomiske data for at skubbe dollar højere," siger Manuel Oliveri, der er valutastrateg hos Credit Agricole i London, til nyhedsbureauet Reuters.



Onsdag efter dansk børslukketid offentliggøres referatet fra det seneste rentemøde i den amerikanske centralbank, Federal Reserve.



Her står diskussionerne om det neutrale renteniveau højt på analytikernes dagsorden, da det er et pejlemærke for enden på striben af gradvise renteforhøjelser. Federal Reserve hævede senest renten på netop det seneste møde med 25 basispoint til intervallet mellem 2,00 og 2,25 pct.



EU-topmødet, der skydes i gang onsdag aften, er også imødeset blandt investorerne. Her vil stats- og regeringscheferne mødes i Bruxelles for at diskutere skilsmissen mellem Storbritannien og EU.



Financial Times har erfaret, at EU-chefforhandler Michel Barnier er åben over for at tilbyde Storbritannien en etårig forlængelse af overgangsperioden på vej ud af EU.



Pund sterling koster onsdag 1,3121 dollar mod 1,3210 dollar tirsdag eftermiddag.



Euro koster samtidig 1,1541 dollar mod 1,1585 dollar tirsdag eftermiddag, mens dollar onsdag koster 112,29 yen mod 112,20 yen tirsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS