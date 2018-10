Sydbank: Italiens budgetforslag ryger retur - valgløfter koster dyrt

Den italienske regering nåede mandag aften til enighed om et budgetforslag for 2019, der nu er blevet sendt af sted til EU-Kommissionen. Det skriver Bloomberg News.Nu har EU én uge til at kigge på forslaget og vurdere, om det er holdbart. Såfremt det indebærer en risiko for, at den italienske økonomi er uholdbar, skal EU inden to uger bede Italien om at kigge på budgettet igen.Hos Sydbank forventer makroanalytiker Mathias Rømer Sproegel, at det er sandsynligt, at forslaget sendes retur."Den gamle regering i Italien havde en plan om, at man ville have et budgetunderskud på 0,8 pct. af bnp. Nu lægger man så op til at øge det til 2,4 pct., så man bryder nogle af de løfter, som er blevet givet til EU.""EU vil ikke se en italiensk gældskrise begynde at rulle, så EU er ikke glade for at se et budgetforslag med et underskud på 2,4 pct. af bnp," forklarer han.DYRE VALGLØFTER ØGER UNDERSKUDDETMan skal ikke bladre langt tilbage i historiebøgerne for at se et Grækenland, der virkelig var på hælene økonomisk. Ifølge Mathias Rømer Sproegel er Italien ikke der endnu - "der er nemlig forskel på, hvordan gælden er forplantet" - men det giver associationer om krisen. "Den italienske økonomi er cirka ni gange større end den græske, så hvis man virkelig kommer i en hård gældskrise, får det også betydning for den europæiske økonomi. Det kan i sidste ende virkelig sparke hul i den globale økonomiske vækst. Det er ikke der, vi er endnu, men det er en risikofaktor.""Derfor vil EU for alt i verden undgå en ny skepsis omkring euro, ballade omkring eurosamarbejdet og politisk fnidder fnadder. Det vil de holde ude og forsøge at stabilisere den politiske orden," vurderer han.Makroanalytikeren peger på, at den italienske regeringskoalition lægger op til at øge budgetunderskuddet, fordi den har nogle dyre valgløfter."Man har fået to populistiske partier - Lega Nord og Femstjernebevægelsen - som har nogle dyre valgløfter. Femstjernebevægelsen repræsenterer de fattige italienere og vil gerne give en form for borgerløn, altså en universel indkomst, og så har vi Lega, der gerne vil give skattelettelser til de rigere italienere," siger Mathias Rømer Sproegel.EU-Kommissionen har ikke tidligere sendt et budgetforslag retur, skriver Bloomberg News. Onsdag og torsdag er der topmøde i EU, hvor den italienske regeringsleder, Giuseppe Conte, ventes at forsøge at tale sit lands sag./ritzau/FINANS