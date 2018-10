Det amerikanske budgetunderskud runder 5000 mia. kr.

Det amerikanske budgetunderskud voksede i 2018 til 779 mia. dollar. Eller godt 5020 mia. kr. Det er det største underskud på de amerikanske statsfinanser siden 2012.



Det skriver Bloomberg News.



Budgetunderskuddet i finansåret, som sluttede med udgangen af september, voksede dermed 17 pct. i forhold til året før, viser en opgørelse fra Kongressens budgetkontor. Baggrunden var en vækst i statens udgifter på 3,2 pct., mens indtægterne blot steg med 0,4 pct.



Det voksende statsunderskud lægges løbende oven i statsgælden, der ligger på omkring 21.500 mia. dollar, og tidligere på måneden oplyste USA's finansministerium, at det i det forgangne budgetår betalte hele 523 mia. dollar i renter på gælden. Det svarer til 3370 mia. kr.



"Årsregnskabet" kommer kort tid, før amerikanerne igen skal til stemmeurnerne og vælge senatorer og repræsentanter, ved det såkaldte midtvejsvalg til Kongressen til november. Her vil underskuddet ganske givet spille en rolle i valgkampen.



USA's præsident, Donald Trump, var i sin tid meget kritisk over for daværende præsident Barack Obama, fordi han lod statsunderskuddet vokse. Trump foreslog i 2012, at de folkevalgte ikke skulle kunne genvælges til kongressen, hvis de ikke kunne balancere budgettet.



Kongressens budgetkontor forudser samtidig mandag, at underskuddet vil vokse til 973 mia. dollar i 2019, mens det i 2020 vil passere 1000 mia. dollar for første gang siden 2012, da USA fortsat var på vej ud af finanskrisen.