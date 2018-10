Skæbnemåned forude for Sanjay Shah: Venter dom i ankesag

Det kan gå hen og blive en skæbnemåned for Sanjay Shah, der er mastermind og hovedmistænkt i sagen om udbytteskat.For englænderen, der siden 2009 har levet i Dubai, Sanjay Shah, fik i maj en fængselsdom i Dubai, hvor han er blevet dømt for en dækningsløs check. Senere i denne måned ventes dom i ankesagen.Dommen kommer efter, at Sanjay Shah har fået indfrosset store værdier under den efterforskning, der er i gang i flere lande."Men det vil jo også ødelægge den danske sag, for hvis han er i fængsel i Dubai, kan man jo ikke komme i kontakt med ham. Det er virkelig et kæmpe rod," siger Jack Irvine, kommunikationsrådgiver for Sanjay Shah, ifølge Finans.Men flere eksperter, bl.a. lektor i strafferet på Aarhus Universitet Nicolai Sivan Holst og tidligere vicestatsadvokat i Bagmandspolitiet Hans Fogtdal siger til Finans, at situationen kan være en lille fordel for Bagmandspolitiet, da de lokale myndigheder i Dubai har ham i forvejen og derfor kan være mere behjælpelige i efterforskningen.Hele fokus på Sanjay Shah kommer efter at Skat fra 2012 til 2015 mistede 12,7 mia. kr. i udbyttesagen, hvor svindlen især skete via amerikanske pensionskasser.Svindlerne har ifølge Skat søgt refusion af udbytteskat ud fra forfalskede papirer. Indtil videre har Skat sagsøgt 100 af pensionskasserne og nøglepersonerne bag med krav over 4 mia. kr.Den hovedmistænkte i sagen, britiske Sanjay Shay, har ifølge TV2 alene fået fastfrosset 4,1 mia. kr. i Storbritannien, Tyskland og Dubai, og fastfrysningsordren indikerer, at Skat har en relativt stærk sag.Skatteministeren har tidligere kaldt sagen for "danmarkshistoriens største skattetyveri".