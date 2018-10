De amerikanske forbrugerpriser steg med 2,3 pct. i september i forhold til samme måned året før. Økonomerne havde ifølge et Bloomberg-estimat ventet en stigning i priserne på 2,4 pct.



Dermed aftager inflationen umiddelbart, da niveauet måneden før var på 2,7 pct.



Set i forhold til måneden før steg forbrugerpriserne med 0,1 pct. – hvor økonomernes forventninger lå på 0,2 pct.



Kigger man på kerneforbrugerpriserne, der fraregner fødevare- og energipriserne, steg de med 2,2 pct. i september i forhold til et år forinden. På månedsbasis steg kerneforbrugerpriserne med 0,1 pct.



Økonomerne havde ventet stigninger på henholdsvis 2,3 pct. og 0,2 pct. i kerneforbrugerpriserne.



I august blev de to tal opgjort til henholdsvis 2,2 pct. og 0,1 pct.



/ritzau/FINANS