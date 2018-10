Ekstremt vejr har kostet verden 19.000 milliarder

Relateret indhold Tilføj søgeagent FN

Forskellige former for ekstremt vejr har i de seneste 20 år kostet verden omkring 19.000 milliarder kroner, viser en ny FN-rapport.



Omkostningerne ved katastrofer er blevet øget med 251 procent sammenlignet med den forrige 20-års periode, viser rapporten fra FN's kontor for katastrofeforebyggelse, UNISDR.



Oversvømmelser og storm er de typer af naturkatastrofer, som der oftest blev rapporteret om i perioden, der strækker sig fra 1998 til 2017.



Andre eksempler på ekstremt vejr er andre klimarelaterede katastrofer: tørke og hedebølger.



Rapporten fastslår, at klimaændringer har bidraget til, at denne type katastrofer forekommer oftere og bliver stadig mere alvorlige.



Selv om det er ekstremt vejr, som har påført verden de største omkostninger, så er det jordskælv og tsunamier, der har forårsaget flest dødsfald.



De forskellige naturkatastrofer har i perioden kostet 1,4 millioner mennesker livet. Lidt over halvdelen af dødsfaldene skyldes jordskælv og tsunamier.



Omkring 4,4 milliarder mennesker er enten kommet til skade eller har mistet deres hjem. Eller de er blevet evakueret eller har modtaget nødhjælp.



"Vi kan se, at klimaforandringer spiller en tiltagende rolle og er med til at udløse katastrofer forskellige steder i verden," siger Ricardo Mena i UNISDR i FN-gruppens hovedkvarter i Genève.



FNs klimapanel, IPCC, fremlagde mandag deres længe ventede særrapport SR15. Og konklusionen var klar: Der vil ske uoprettelig skade på kloden, hvis vi overstiger 1,5 graders global opvarmning.



