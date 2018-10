Obligationer: Renten følger i USA's fodspor og falder fra start

De danske obligationsrenter følger i de amerikanskes fodspor onsdag morgen, hvor renten på den toneangivende tiårige danske statsobligation lægger ud med et lille fald.



Renten på det tiårige statspapir ligger kort efter handelsstart i 0,47 pct., hvilket er et fald på knap 2 basispoint i forhold til tirsdagens lukkeniveau.



Renterne på de amerikanske statspapirer faldt tirsdag, i takt med at handlerne tog en pause med at sælge ud efter fridagen mandag på grund af Columbus Day.



Renten på den tiårige amerikanske T-bond landede i 3,20 pct., hvilket var godt 3 basispoint lavere end fredag. Onsdag morgen ligger den tiårige amerikanske rente marginalt højere i 3,21 pct., hvilket er stort set uændret i forhold til niveauet ved dansk børslukketid.



Nøgletalskalenderen bugner ikke med tal onsdag, hvor investorerne dog kan se frem til nyt om udviklingen i de amerikanske producentpriser og engroslagre.



Førstnævnte ventes ifølge Bloomberg News at vise en stigning på 0,2 pct. i september mod faldet på 0,1 pct. i august.



Før den danske børsåbning har Danmarks Statisk offentliggjort nye tal for udviklingen i forbrugerpriserne i september. De viste, at inflationen aftog fra august til september, da forbrugerpriserne på årsbasis viste en stigning på 0,6 pct. i den forgangne måned.



Til sammenligning havde økonomerne ventet en stigningstakt på 1,0 pct., hvilket ville have været på linje med udviklingen i august, viser estimater fra Bloomberg News.



Dagen byder også på taler fra to medlemmer af den amerikanske centralbank, Federal Reserve. Det drejer sig om John C. Williams, chef for Federal Reserve i New York med stemmeret i FOMC, og Charles L. Evans, chef for Federal Reserve i Chicago.



/ritzau/FINANS