IMF opfordrer regeringer til at investere i egne aktiver

Den Internationale Valutafond, IMF, råder regeringer i pengenød til at investere i egne aktiver. Der er mange penge at hente, hvis aktiverne bestyres professionelt, mener fonden.



Det skriver Financial Times.



De mulige indtægter, der lyder på 3 pct. af de nationale indtægter i 31 lande, ville være en realitet, hvis statsejede selskaber gav afkast, der var bare halvt så gode som de privatejede og samtidig forbedrede forvaltningen af deres finansielle aktiver.



Opfordringen fra IMF lyder, at det offentlige bør føres mere som et privatejet selskab med fokus på aktiver og passiver fremfor kun at fokusere på udlån og gæld.



"Det er ikke bare, hvad du skylder, men også hvad du ejer," siger Vitor Gaspar, der er finansdirektør i IMF, til Financial Times.



IMF's undersøgelse repræsenterer 61 pct. af verdensøkonomien og viser, at de repræsenterede regeringer tilsammen har aktiver til en værdi af 101.000 mia. dollar - svarende til 658.833 mia. kr. Det er mere end det dobbelt af de omtalte landes sammenlagte bruttonationalprodukt (BNP).



Vitor Gaspar mener, at IMF's måde at opgøre nettoværdierne bedre afspejler landenes langsigtede finansielle position.



Finansdirektøren tilføjer, at IMF's undersøgelse viser, at "lande med stærkere balanceopgørelser betaler mindre i rente på deres gæld" og derfor også nyder fordelen af "kortere og mere overfladiske recessioner".



