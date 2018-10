Fed-chef: Flaskehalse truer på det amerikanske arbejdsmarked

Relateret indhold Artikler

Den amerikanske arbejdsløshed er så lav, at amerikanske virksomheder har svært ved at skaffe arbejdskræft. Og det er ikke sandsynligt, at billedet vil ændre sig indenfor den nærmeste fremtid.



Det sagde chefen for Federal Reserve i Philadelphia, Patrick Harker, tirsdag, skriver Reuters.



"Vi har et arbejdsmarked med meget lidt spændevidde tilbage, og en af de sætninger, jeg hører mest fra arbejdsgivere er, at de ikke kan udfylde de ledige stillinger, de har," sagde Harker på en konference om uddannelse.



"Og det er usandsynligt, at de demografiske og teknologiske stopper," sagde han.



Den amerikanske ledighed faldt i sidste måned til 3,7 pct., hvilket er det laveste i næsten 49 år.



/ritzau/FINANS