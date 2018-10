Valuta: Euro svækkes til laveste niveau i flere uger på italiensk uro

En styrkelse af den amerikanske dollar og fortsatte bekymringer i forhold til økonomien i Italien svækker tirsdag eftermiddag den fælleseuropæiske valuta, euro, til det laveste niveau i flere uger.



Euro koster tirsdag eftermiddag 1,1434 dollar mod 1,1479 dollar mandag eftermiddag. Den nuværende svækkelse i euro over for dollar er ikke set større siden midten og slutningen af august tidligere i år.



En af årsagerne til tirsdagens svækkelse af euro er fortsat usikkerhed omkring situationen i Italien, som på det seneste også har skabt røre i de finansielle markeder på grund af planerne for statsbudgettet til næste år.



Tidligere tirsdag så der ellers ud til at være faldet mere ro over markederne. Men siden har den italienske finansminister, Giovanni Tria, gjort dem nervøse igen ved blandt andet at sige til landets parlament, at han ikke ser Italiens budgetunderskud som særligt chokerende og samtidig opfordrer til en konstruktiv diskussion med EU omkring budgettet.



Fra EU-Kommissionen skal næstformand Jyrki Katainen have sagt, at Italiens situation er meget sårbar, og at forhandlinger kan vise sig meget vanskelige.



"Måske var der nogle, som forventede en vis beroligelse fra Tria, men det er ikke ham, der bestemmer. Den generelle baggrund er, at budgettet fortsat giver usikkerhed," siger Jan von Gerich, der er chefanalytiker hos Nordea, ifølge Reuters.



For den amerikanske dollar er den desuden styrket af de fortsat høje obligationsrenter i USA.



Tirsdag eftermiddag ligger den toneangivende tiårige amerikanske statsobligation med en rente på 3,23 pct., hvilket er samme niveau som fredag ved børslukning.



Mandag var der lukket for handel med amerikanske statsobligationer på grund af Columbus Day.



/ritzau/FINANS