Fed-chef: Stærk økonomi rejser spørgsmål om overophedning

Udviklingen i den amerikanske økonomi har været stærkere end ventet i år, og det rejser spørgsmålet om, hvorvidt den kan være på vej til at overophede.



Det siger chefen for den amerikanske forbundsbanks afdeling i Atlanta, Raphael Bostic, efter at den amerikanske jobrapport for september viste et fald i arbejdsløsheden til blot 3,7 pct. - det laveste niveau i 49 år. - fra 3,9 pct. måneden før.



"Det centrale spørgsmål for mig er, hvorvidt den åbenbare styrke i bruttonationalproduktet og jobvæksten er et signal om, at jeg væsentligt har underestimeret det underliggende momentum for den samlede efterspørgsel."



"Hvis det er tilfældet, vil muligheden for en overophedning kræve en hurtigere vej for rentestigninger, end hvad jeg havde forestillet mig," siger Raphael Bostic i en tale ifølge Bloomberg News.



En af Bostics kollegaer i Federal Reserve, John Williams, som er chef for bankens afdeling i New York, mener dog ikke, at der er noget at frygte, og ifølge ham vil banken fortsætte med sine gradvise renteforhøjelser.



Han mener nemlig ikke, at der er tegn på, at inflationen er ved at stikke af - trods faldet i arbejdsløsheden.



"Det bekymrer mig overhovedet ikke. Det er godt for det amerikanske folk," siger John Williams om den lave arbejdsløshed til Bloomberg Television.



"Vi ser ingen inflationære pres nu, så jeg synes, at det lidt er en "Guldlok-økonomi"," tilføjer han.



/ritzau/FINANS