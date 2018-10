Kinas centralbank letter pengepolitikken for at sparke gang i væksten

Relateret indhold Artikler

Den kinesiske centralbank, People's Bank of China, har lettet pengepolitikken ved at reducere reservekravene til bankerne og derigennem frigøre store beløb for at modvirke den økonomiske opbremsning i landet og få de kommercielle banker til at øge deres udlån.



Reservekravene for de større banker reduceres med 100 basispoint til 14,5 pct., hvilket vil frigøre likviditet for 1200 mia. yuan, hvoraf 450 mia. yuan er øremærket tilbagebetaling af forholdsvis kortfristet gæld - medium-term funding facilities (MLF).



Det svarer til en frigørelse på samlet op mod 109 mia. dollar.



Centralbankens foranstaltning følger op på svage investerings- og fremstillingsdata, og kommer mens handelskrigen med USA eskalerer, hvilket øger presset på væksten i verdens næststørste økonomi.



People's Bank of China noterer, at den procentvise nedbringelse af reservekravet er "rimelig og moderat" og ikke vil "føre til afskrivningspres", mens det tilføjes, at bankens overordnede pengepolitik er uændret, samt at den samlede likviditet i banksystemet er stabilt.



Tiltaget blev offentliggjort søndag - en dag før handlen med Kinas onshore yuan genoptages efter en uges lang helligdagsfejring. Markedsreaktionen ventes at teste, hvor meget Beijing er villig til at støtte den kinesiske valuta efter en svækkelse af yuan i sidste uge i offshore-handlen.



Data viser, at People's Bank of China intervenerede i valutamarkeder i sidste måned for at støtte yuan, idet Kinas valutareserver faldt med 22,7 mia. dollar i september til 3090 mia. dollar.



Væksten i den kinesiske fremstillingssektor stod i stampe i september efter mere end et år med ekspansion, og eksportordrerne i den hurtigste takt i mere end to år, ifølge den private Caixin PMI-undersøgelse, der blev offentliggjort i sidste uge.



Væksttempoet i de kinesiske investeringer i boliger, fabrikker, jernbaner og andre anlægsaktiver, der historisk er været en vigtig drivkraft for væksten i Kina, er faldet til et historisk lavpunkt, og også væksten i detailsalget har udviklet sig negativt i år.



