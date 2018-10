Tre økonomer er enige - Otte års jobfest i USA betyder højere renter

Relateret indhold Aktieordbog

Det siger tre økonomer om otte års uafbrudt jobvækst i USA



USA's økonomi er inde i et bemærkelsesværdigt opsving med en jobvækst otte år i træ, hvilket betyder, at ledigheden er nede på 3,7 pct., som så er det laveste siden 1969.



Her er tre førende danske økonomers analyse og kommentarer til jobudviklingen i USA.



Allan Sørensen chefanalytiker i DI:



Allan Sørensen glæder sig over at jobvæksten nu har kørt uafbrudt otte år i træk.



"Øget jobsikkerhed og mere i lønningsposen har løftet forbrugernes humør til nye højder. Kombineret med den store skattereform er der udsigt til, at opsvinget i amerikansk økonomi sagtens kan fortsætte et stykke tid endnu. Den største udfordring bliver at skaffe medarbejdere til at holde opsvinget kørende," siger Allan Sørensen.



Hans forventning er også at det vil føre til yderligere rentestramninger fra USA's centralbank.



"Centralbanken (FED) har allerede strammet renteskruen tre gange i år, og den bliver strammet et nøk mere, inden året er omme. Arbejdsmarkedet er så presset, at flere og flere virksomheder har svært ved at skaffe medarbejdere, og samtidig har inflationen nået den magiske grænse på to pct." siger Allan Sørensen.



For dansk økonomi er det godt nyt at USA brager derudaf.



"Der er fuld fart på amerikansk økonomi, så vi har absolut gode muligheder for at øge eksporten til USA. Dollaren har fået comeback over det seneste halve år, og det gør blot det amerikanske marked endnu mere interessant for danske eksportvirksomheder." siger Allan Sørensen og fortsætter:



"Amerikanerne købte sidste år danske varer og tjenester for 125 mia. kr., hvilket gør USA til Danmarks næststørste eksportmarked – kun overgået af Tyskland."



Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit:



I september blev der skabt 134.000 nye jobs, hvilket er langt mindre end de ventede 185.000.



"Om det er septembers slemme orkan eller eskaleringen i handelskrigen med Kina der har haft en effekt er svært at sige,2 men rapporten jobtallet i september er isoleret set på den svage side," siger Frederik Engholm og fortsætter:



"Uanset de svage tal, så er der masser af tegn i sol, måne og stjerner på, at amerikansk økonomi har fuld fart på – tallene i dag er bare et i rækken. Så sent som onsdag fik vi bomstærke tal for erhvervstilliden i den jobtunge servicesektor. Tallene var de stærkeste i 20 år, og hvad angår signaler for beskæftigelsen et nyt all-time-high. Det medvirkede til de største daglige stigninger i 10-årige renter i næsten to år."



Han vurderer, at tallene sender signaler om stærk vækst, som medvirker til at hæve forventninger til rentestigninger samt presse statsrenter op i USA.



"Vi er i den del af den økonomiske cyklus i USA, hvor for stærke økonomiske signaler nemt bliver opfattet som dårligt nyt for aktiemarkederne. Dagens rapport ændrer ikke voldsomt meget i den henseende," siger Frederik Engholm og fortsætter:



"Og der er ikke tale om, at Trump har leveret stribevis af reformer der markant øger potentialet i amerikansk økonomi og derved holdbarheden eller længden på opsvinget. Tværtimod. Finanspolitikken beskrives vel bedst som uansvarlig, og derfor er spørgsmålet for markedet, hvor meget kul på kedlerne Federal Reserve skal tillade, før de hiver hårdere i bremsen. Indtil videre får de ingen slemme inflationssignaler – dagens tal inklusiv - der for alvor får dem til at ændre kurs, men det kan ændre sig indenfor de næste 6-9 måneder, og give fornyet uro i markederne."



Mikael Olai Milhøj, senioranalytiker Danske Bank



I Danske Bank hæfter Mikael Olai Milhøj sig ved, at jobtallene er meget svingende, og at de to foregående måneder er jobvæksten revideret op med samlet set 81.000.



"Noget af svagheden skyldes måske også lidt det dårlige vejr. Under alle omstændigheder er vi med dagens tal kommet op på, at beskæftigelsen i USA nu er steget 96. måneder i træk, så vi er ikke langt fra, at jobopsvinget i USA kan fejre 100-måneders fødselsdag," siger Mikael Olai Milhøj.



Lønvæksten holdt sig som ventet på 0,3 pct. i september. Det vækker en del undren blandt økonomer påpeger Mikael Olai Milhøj.



"Det som i højere grad undrer økonomer er, at lønvæksten ikke har været stærkere, end den har været, når nu arbejdsmarkedet er strammet så meget til. Noget af det skyldes, at produktivitetsvæksten er svagere og inflationsforventningerne er faldet, men det kan næppe forklare det hele."



Hans vurdering er at de gradvise rentestigninger i USA vil fortsætte, indtil renten er kommet op på 3 pct.



"3 pct.-mærket er vigtigt, fordi det er niveauet, hvor den amerikanske centralbank mener, at pengepolitikken er neutral, dvs. hverken stimulerer eller bremser økonomien. Da den amerikanske centralbank sætter renten op cirka en gang i kvartalet, så sker det nok til juni," siger Mikael Olai Milhøj og slutter af med følgende:



"Hvad den amerikanske centralbank så kommer til at gøre afhænger af, hvordan økonomien og markederne har det. Den amerikanske centralbank har valgt at fjerne en række af deres forskellige formuleringer om, hvor de ser pengepolitikken bevæge sig hen. Årsagen er, at når pengepolitikken snart er neutral, så har den amerikanske centralbank brug for mere fleksibilitet i forhold til, hvad der så skal ske med renten. Den amerikanske centralbank signalerer selv, at den bliver nødt til at fortsætte med at sætte renten op, fordi det går så godt i amerikansk økonomi."