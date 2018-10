PFA: Amerikansk økonomi brager derudaf inden "kongetal"

Amerikansk økonomi ser ud til at være i topform.



Renten på den tiårige amerikanske statsobligation har fløjet med raketfart de seneste to dage med en stigning på 14 basispoint, inden det såkaldte "kongetal" fra den amerikanske jobrapport bliver offentliggjort fredag eftermiddag. Overaskende gode tal fra servicesektoren i sidste uge var blot med til at give et yderligere pust.



I sidste måned blev der skabt 204.000 job, og ifølge estimater indsamlet af Bloomberg ventes 180.000 nye job at være skabt i september uden for landbruget, men det er lønstigningerne, som højst sandsynligt vil løbe med den største opmærksomhed fredag.



Seniorstrateg i PFA Rasmus Pilegaard noterer sig, at det er en jobrapport med potentiale for store overraskelser, og det mest interessante er ikke nødvendigvis antallet af nye beskæftigede, men nærmere lønvæksten.



- Det ti år lange opsving er specielt kommet aktionærerne til gode, mens medarbejderne kun har fået beskedne lønstigninger. Det har været medvirkende til, at den amerikanske centralbank - Fed - har kunnet hæve renterne i roligt tempo, skriver Rasmus Pilegaard i en kommentar.



Det forventes ifølge Bloomberg, at der vil være en lønvækst på 2,8 pct. mod 2,9 pct. måneden før, som i øvrigt var den højeste lønvækst siden finanskrisen.



Han peger også på, at finansmarkederne i øjeblikket holder øje med størrelsen på de amerikanske lønposer, og om de fortsat vil vokse som hidtil, eller om lønstigningstakten fortsat vil stige. Det sidste kan forkorte det økonomiske opsving, påpeger Rasmus Pilegaard.



Internetgiganten Amazon har blandt andet hævet sin mindsteløn, fordi koncernen har været ramt af en del sagsanlæg i de senere år, hvor selskabet er blevet anklaget for at lave kontrakter, der tilsidesætter regler og skærer i omkostningerne. Det kan få betydning for 350.000 medarbejdere, som nu måske kan se frem til en løn på 15 dollar i timen i stedet for 13 dollar.



Rentestigningerne er fredag sat lidt på pause inden jobrapporten, da rapporten kan være meget afgørende for renterne.



- Skulle lønvæksten mod forventning accelerere, vil det blive vanskeligere for Fed fremover at bevare det nuværende tempo. Selv om en eller to observationer ikke nødvendigvis skaber en ny trend, kan det få negative konsekvenser i et højt prissat aktiemarked, som nemt tager sorgerne på forskud, skriver Rasmus Pilegaard.



/ritzau/FINANS