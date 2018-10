Italiensk finansminister siger underskuddet gradvist bliver mindre

Relateret indhold Tilføj søgeagent EU Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Organisationer EU

Den italienske finansminister Giovanni Tria siger onsdag, at det italienske budgetunderskud "gradvist" vil blive mindre efter 2019. Det skriver Bloomberg News med henvisning til en tale, som ministeren holder på en konference i Rom.



Der vil være en "en moderat stigning i underskuddet i 2019 i forhold til 2018, og derefter vil underskuddet gradvist blive mindre i de efterfølgende år", siger Giovanni Tria.



I sidste uge annoncerede den italienske regering, at den planlægger et underskud på statsbudgettet på 2,4 pct. næste år. Det var noget over de maksimalt 2 pct., som analytikere ifølge Reuters vurderede, at EU ville være parat til at acceptere.



/ritzau/FINANS