Markant flere lejligheder til salg: Købere kan presse prisen

Det er i højere grad blevet købers marked, når der handles lejligheder.



Antallet af lejligheder med et til-salg-skilt i vinduet er steget med 20,6 procent det seneste år og hele 30 procent i området omkring København.



Det viser tal fra boligsiden.dk.



"Det er en markant stigning, der giver mere konkurrence om køberne, så de kan presse sælgerne til at give større nedslag."



"Det har resulteret i, at vi har set små fald i priserne tre måneder i træk," siger Birgit Daetz, der er boligøkonom hos boligsiden.dk, i en pressemeddelelse.



I Region Hovedstaden har der ikke været flere lejligheder til salg siden 2011.



Den markante stigning skyldes blandt andet et højere udbud af projektsalg, der dækker over lejligheder, som endnu ikke er bygget færdige.



Birgit Daetz vurderer, at det stigende udbud også kan forklares med, at priserne på ejerlejligheder er steget markant de seneste år, hvilket har luget ud i feltet af købere.



Samtidig blev reglerne for realkreditlån strammet ved årsskiftet, og det har ligeledes tvunget nogle boligkøbere til at kigge andre steder hen.



De nye regler betyder blandt andet, at boligkøbere med en gæld højere end fire gange deres årlige indkomst og en belåningsgrad over 60 procent ikke kan få realkreditlån med kort løbetid og afdragsfrihed.



Samlet set var der per 1. oktober 8319 lejligheder til salg på landsplan, hvoraf de 4612 er til salg i Region Hovedstaden.



Derimod er udviklingen tæt på status quo, når det gælder villaer og rækkehuse.



Der er i øjeblikket 36.776 til salg i Danmark, hvilket er et fald på mindre end en procent over det seneste år.



For fritidsboliger, der blandt andet dækker over sommerhuse, er udbuddet steget 4,8 procent det seneste år. Der er nu 11.699 til salg.



/ritzau/