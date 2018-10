Olieprisen buldrer opad

Relateret indhold Aktieordbog

Olieprisen klatrer hastigt opad mandag aften, hvor flere faktorer giver markedet appetit på oliekontrakter.



Det er blandt andet udsigten til en ny handelsaftale mellem USA, Canada og Mexico, der spås at give større økonomisk vækst og dermed et højere olieforbrug i de tre lande, der påvirker markedsstemningen.



Men også tiltagende fokus på de kommende sanktioner mod iransk olieeksport, der træder i kraft 4. november, påvirker markedet.



USA's præsident, Donald Trump, talte i weekenden med Saudi-Arabiens kong Salman om mulighederne for mere olieproduktion fra ørkenlandet for at holde priserne nede. Men i markedet er der tvivl om, hvor meget kongeriget har at rykke med, skriver Reuters.



- Lige nu er vi i et bull-marked (stigende priser, red.) for olie på grund af udsigten til et meget stramt marked senere på året, siger partner John Kilduff fra hedgefonden Again Capital til Bloomberg News.



Nordsøolie, Brent, koster mandag ved 21-tiden 85,17 dollar per tønde, hvilket er godt 3 pct. højere end fredag eftermiddag.



Det er i øvrigt fortsat højeste prisniveau siden 2014.



Den amerikanske WTI-olie stiger en anelse mere til 75,52 dollar per tønde.



