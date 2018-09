Italiens regering enig om statsunderskud på 2,4 pct i 2019

Den italienske koalitionsregering har torsdag aften fundet fodslag om statsbudgettet for næste år, og man er blevet enige om et budget med et statsunderskud på 2,4 pct. i 2019.



Det skriver Bloomberg News.



Dermed er der udsigt til, at støvlelandet vil overskride de 2,0 pct., som EU lægger som loft, og at regeringskoalitionen i sidste ende har fundet penge til de valgløfter, man fra Femstjernebevægelsen har givet.



- En aftale er indgået med hele regeringen på 2,4 pct. Vi er tilfredse. Det er et forandringens budget, udtaler de to vicepremierministre Matteo Salvini og Luigi Di Maio i en meddelelse.



Di Maio, som er leder af Femstjernebevægelsen, har på sidelinjen også sagt, at budgettet er "folkets budget", som vil "annullere fattigdom", da man har fundet 10 mia. euro til en slags borgerløn.



Andre elementer i budgettet er en reform af jobcentrene i landet og ophævelsen af en pensionsreform, som har løftet pensionsalderen, skriver Bloomberg News.



Ifølge kilder skulle Italiens finansminister Giovanni Tria også have accepteret budgetunderskuddets størrelse.



