Argentina får yderligere kriselån på 7,1 mia. dollar

Den Internationale Valutafond (IMF) er gået med til at øge sin lånepakke til Argentina med 7,1 mia. dollar i et forsøg på at genoprette tilliden til landet.



Dermed er valutafondens lån til Argentina oppe på 57,1 mia. dollar - eller godt 362 mia. kr.



Det fortæller Argentinas finansminister, Nicolas Dujovne, onsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.



"Aftalen vil gøre det muligt for vores land at slippe fri af de seneste måneders turbulens," siger Dujovne på et pressemøde sammen med IMF's administrerende direktør, Christine Lagarde, under FN's Generalforsamling i New York.



Ifølge Christine Lagarde har aftalen til formål at hjælpe Argentina med at "imødekomme sine udfordringer" og støtte de mest sårbare befolkningsgrupper.



Før aftalen kan træde i kraft, skal den godkendes af IMF's direktion og Argentinas kongres.



Argentina indgik i begyndelsen af juni en finansieringsaftale med IMF på 50 milliarder dollar.



Argentinas præsident, Mauricio Macri, bad i maj om hjælp fra IMF efter en stor efterspørgsel på pesoen. Valutaen tabte næsten en femtedel af sin værdi over to uger efter et opsving i den amerikanske dollar.



Christine Lagarde forklarede i forbindelse med aftalen i juni, at formålet med planen er at styrke den argentinske økonomi for at hjælpe alle argentinere.



"Jeg er glad for, at vi kan bidrage til dette forsøg ved at yde finansiel støtte, der vil styrke markedstilliden og give regeringen mulighed for at tage hånd om en række længerevarende svagheder," sagde hun ifølge Financial Times.



Foruden lånet fra Den Internationale Valutafond vil andre internationale institutioner angiveligt låne Argentina næsten seks milliarder dollar over det næste år.



Aftalen med IMF løber over tre år.



Tirsdag blev Guido Sandleris udpeget til Argentinas nye centralbankchef, efter at Luis Caputo overraskende gik af efter blot tre måneder i jobbet.



/ritzau/