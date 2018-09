Økonomer: Skattelettelse kan have understøttet detailsalget

Tirsdagens detailsalgstal viser en pæn fremgang i august, og det kan blandt andet være resultat af en skattelettelse relateret til pensionsindbetalinger.



Det vurderer cheføkonom i Nykredit Tore Stramer på baggrund af morgenens detailsalgstal, der viste en stigning på 0,3 pct. i august fra juli og på 0,5 pct. set over de seneste tre måneder.



Ifølge Tore Stramer er der tale om en "hæderlig fremgang," der til dels kan være båret af skattelettelsen, som har givet mange lønmodtagere nogle hundrede kroner ekstra i lønposen i august og resten af 2018.



"Den fortsat pæne udvikling i detailsalget kunne derfor godt indikere, at skattelettelsen har understøttet detailsalget. Det bliver derfor også rigtigt spændende, om man også fremadrettet vil kunne spore et tydeligt løft i privatforbruget som følge af skattelettelsen," skriver Tore Stramer i et notat.



I Handelsbanken har cheføkonom Jes Asmussen trods fremgangen i august derimod ikke et synderligt stærkt indtryk af detailsalget i de seneste måneder.



Han peger på, at selv hvis september viser en fremgang på 1 pct., så vil tredje kvartal kun vise en vækst på 0,4 pct. i detailsalget mod 1 pct. i andet kvartal.



Fremadrettet regner han dog stadig med, at privatforbruget, som detailsalget udgør lige under halvdelen af, vil være en vigtig drivkraft for væksten.



"Den tilsyneladende pause i forbruget i tredje kvartal understøtter imidlertid vores forventning om, at BNP-væksten i år kommer til at lande på beskedne 0,8 pct.," skriver Jes Asmussen i en kommentar til detailsalgstallene.



/ritzau/FINANS