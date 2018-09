Den tyrkiske lira er mandag blevet styrket med 2,7 pct. til 6,1267 lira for en dollar mod 6,2921 lira for en dollar fredag.



Fremgangen for Tyrkiets valuta skyldes forhåbninger om, at Tyrkiet vil frigive en tilbageholdt amerikansk præst, hvilket kunne medføre, at USA vil annullere de sanktioner, man har indført mod landet.



Den amerikanske pastor Andrew Brunson er sat i husarrest i Tyrkiet, hvor man mistænker ham for at have støttet kupmagere, som i 2016 forsøgte at afsætte den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan.



Søndag kunne The Wall Street Journal dog fortælle, at Brunson muligvis vil blive sat på fri fod i forbindelse med et nyt retsmøde den 12. oktober.



USA har i august indført sanktioner mod Tyrkiet, mod ministre i landets regering, og man har truet med yderligere straf, hvis ikke landet lader Brunson rejse hjem. Sanktionerne og uvenskabet med USA har lagt yderligere pres på liraen, som i forvejen var faldet kraftigt i 2018, da landets inflation løber meget stærkt.



Den stigende inflation udhuler liraens købekraft, og det har fået investorerne til at sælge ud.



Den tyrkiske lira er fortsat faldet næsten 28 pct. i år, da man blot skulle bruge 3,8046 lira for at købe en dollar lige inden nytår.



Den tyrkiske centralbank har siden nytår løftet sin toneangivende rente fra 8,00 pct. til 24,00 pct. i forsvar for liraen og i kampen mod inflationen.



