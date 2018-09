Obligationer: Tysk nøgletal bryder med typisk handelsmønster

Samtidig med at der er kursfald på det hjemlige aktiemarked, stiger de danske obligationsrenter mandag lidt over middag.



Dermed bryder handlen med det generelle mønster, der tilsiger faldende obligationsrenter, når aktiekurserne også falder - og omvendt.



Årsagen til det brudte mønster skal ifølge Morten Hassing Povlsen, rentestrateg i Jyske Bank, nok ikke findes i lav volumen, da handlen mandag ved middagstid ser ret normal ud.



I stedet peger han på formiddagens overraskende positive udvikling i det tyske erhvervstillidsindeks IFO, som i september kun faldt til 103,7 mod en forventning om et fald på 103,2 ifølge Bloomberg.



"Vi har set et bedre end ventet IFO-tal, og det er nok det eneste, som lige kan forklare, hvorfor renterne skal køre lidt op."



"Det kan også være lidt positionering op til kvartalsafslutningen, hvor man ligger og rykker lidt rundt på porteføljerne," tilføjer Morten Hassing Povlsen.



Lidt over middag har den toneangivende tiårige danske statsobligation en rente på knap 0,41 pct., hvilket er 2 basispoint højere end slutniveauet fredag eftermiddag. Samtidig falder det danske eliteindeks, C25, 0,8 pct. til indeks 1118,67.



Rundt om i Europa ses de samme bevægelser med generelt faldende aktiekurser og stigende obligationsrenter.



Fra kalenderen kan investorerne resten af mandagen se frem til en tale i Bruxelles af Mario Draghi, chef for Den Europæiske Centralbank.



