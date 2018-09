Valuta: Pund bankes ned af EU's brexit-afslag

Det britiske pund er i modvind fredag, efter at EU torsdag har afvist premierminister Theresa Mays forslag til en skilsmisseaftale med unionen.



Det var EU-rådets formand, Donald Tusk, der ved et privat møde i Salzburg med flere nationale ledere torsdag erklærede den britiske premierministers forslag til en brexit-aftale umuligt.



Det er ifølge flere medier uenigheder om den irske grænse, der står i vejen for en gnidningsfri brexit-aftale, når Storbritannien forlader EU til marts næste år.



Med afvisningen faldt også en slet skjult advarsel om, at tiden er ved at rinde ud, hvis der skal findes en aftale for briternes brud med EU efter omkring 46 års medlemskab.



Og det sender fredag pund i dørken. Over for den amerikanske dollar svækkes pund til 1,3186 dollar per pund mod 1,3253 dollar per pund ved dansk lukketid torsdag.



Over for euro svækkes pund til 0,8921 pund per euro fra 0,8866 pund per euro, da de danske handlere gik hjem torsdag.



"Jeg var overrasket over at se den afslappede reaktion i pund torsdag, men mod presseoverskrifter som "ydmygelse" og "baghold" - og med udsigt til en nådesløs presse i weekenden - tænker jeg, at pund skal tilbage mod 0,8960 pund per euro fredag," siger Jeremy Stretch, der er valutahandler hos Canadian Imperial Bank of Commerce, til Bloomberg News.



I det tunge valutakryds mellem euro og dollar er der ingen større udsving fredag, hvor euro styrkes en smule til 1,1762 dollar per euro fra 1,1750 dollar per euro ved dansk lukketid torsdag eftermiddag.



/ritzau/FINANS