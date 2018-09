Kina planlægger angiveligt at sænke toldsats for store handelspartnere

Relateret indhold Tilføj søgeagent Li Keqiang Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Personer Li Keqiang

Kina planlægger angiveligt at skære den gennemsnitlige toldsats på import fra landets store handelspartnere i næste måned.



Det oplyser kilder med kendskab til sagen til Bloomberg News.



Ifølge kilderne har den kinesiske premierminister, Li Keqiang, onsdag udtalt, at Kina vil reducere satserne yderligere, men han uddybede ikke, hvordan det konkret kommer til at forløbe.



/ritzau/FINANS