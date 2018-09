Valuta: Pundet sendes i svingninger af brexit-rygte

Det britiske pund er i hovedrollen og svinger i værdi onsdag, hvor markedet er optaget af Storbritanniens og EU's forhandlinger om brexit.



Den britiske premierminister, Theresa May, mødes onsdag og torsdag med EU's stats- og regeringschefer i Salzburg for at drøfte emnet, og allerede onsdag eftermiddag har overskrifter fra mødet skabt uro.



Ifølge The Times har May afvist EU's chefforhandlers, Michel Barniers, forslag i spørgsmålet om grænseovergangen mellem det britiske Nordirland og EU-landet Irland.



Oplysningerne har fået det britiske pund til at falde helt ned mod 8,3633 kr. fra et niveau på 8,4150 kr., inden oplysningerne kom frem.



Siden har pundet dog stabiliseret sig omkring 8,3960 kr. Det er nær niveauet på 8,39 kr. tirsdag eftermiddag, og dermed fortsætter markedet det seneste års tendens til mest af alt at handle pundet sidelæns.



"I det seneste år har pundet handlet inden for et interval på 5 pct., og det er i sig selv et ret snævert interval for en sådan valuta. Som jeg ser det, er det et udslag af, at markedet er paralyseret og ikke rigtigt tør sende pundet i en bestemt retning under brexit-forhandlingerne. Så det er supernervøst, men vi ser ikke de voldsomme kursudsving," siger valutastrateg i Nordea Niels Christensen til Ritzau Finans.



I løbet af formiddagen blev pundet ellers styrket mod euro og danske kroner, efter at inflationstal havde vist en uventet høj prisstigningstakt i august. De britiske forbrugerpriser steg med 2,7 pct. på årsbasis mod ventet 2,4 pct.



"Vi fik en britisk renteforhøjelse i august, så det er ikke noget, der ligger i kortene på den korte bane, men det var den vej rundt, at inflationstallene fik pundet til at stige," vurderer Niels Christensen.



/ritzau/FINANS