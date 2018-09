Japan: Overraskende høj vækst i både eksport og import i august

Relateret indhold Artikler

Efter en lunken udvikling i juni og den efterfølgende opbremsning i juli var der igen gang i såvel import som eksport i Japan i august. Begge øgedes mere, end de allerede høje forventninger gav håb om.



Det fremgår af nye data fra de japanske myndigheder onsdag morgen.



Eksporten fra Japan steg 6,6 pct. på årsbasis efter en stigning på 3,9 pct. i juli.



Økonomerne havde ifølge Bloomberg News ventet en stigning i august på 5,2 pct.



Importen steg 15,4 pct. efter en stigning på 14,6 pct. i juli og mod økonomernes estimerede stigning på 14,5 pct.



Import- og eksporttallene efterlader et japansk handelsunderskud i sæsonkorrigerede tal på 190 mia. yen i august, hvor økonomerne havde estimeret et minus på 144 mia. yen.



Ses der på de ikke-sæsonjusterede tal, var der et underskud på 445 mia. yen mod et ventet underskud på 483 mia. yen.



Måneden før var der et reelt underskud på 232 mia. yen, mens den sæsonjusterede handelsbalance løb op i et underskud på 102 mia. yen.



/ritzau/FINANS