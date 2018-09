Tyrkisk regering klar med bankbakke til nødlidende banker

Den tyrkiske regering skulle efter sigende være klar med en hjælpende hånd til landets nødlidende banker. Det skriver Bloomberg News.



Regeringen er ved at forberede hjælp til bankerne i forbindelse med dårlige lån, som bankerne har ude at svømme. Og planerne går blandt andet ud på at isolere de dårlige lån, så bankernes udlånskraft bliver forbedret. Der er også tale om at lede de dårlige lån over til en afdeling under regeringen, siger kilderne.



En mere detaljeret plan ventes offentliggjort tirsdag, når finansminister Berat Albayrak offentliggør den tyrkiske regerings treårige plan for økonomien.